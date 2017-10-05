Güney Kore'de 'Türk Günü'

05.10.2017 12:21:01

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Güney Kore'nin Andong şehrinde düzenlenen Uluslararası Maske Dansı Festivali'nde Türk kültürü tanıtıldı.Türkiye'den tek temsilci olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin davet edildiği ve 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği festivalde stant açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye´yi ve Bursa´yı tanıttı. Koreli sanatçılar 'Üsküdar'a Giderken' şarkısını seslendirdi. Festivalde Türk Günü de tertiplendi. Festival, iki ülkenin dans gösterileriyle devam etti. Bursa´dan gelen 1326 Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi'nin gösterisi davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık ve Andong Belediye Başkanı Kwon Young Se, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları ve Andong Uluslararası Maske Dans Festivali posterlerini imzaladı.Abdülkadir Karlık, Türkiye ile Güney Kore arasındaki siyasi ilişkilerin 11 Ağustos 1949 tarihinde Türkiye tarafından Kore Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması ile başladığını hatırlattı. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasının ikili ilişkilere olumlu bir hava getirdiğini ve 1957 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmaya başladığını ifade eden Karlık, "462 Türk şehidi Güney Kore´de Seul-Pusan kasabası yakınlarındaki Tanggok mezarlığında yatmaktadır. Güney Kore halkı Türk halkını kan kardeşi olarak biliyor. 2012 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen ilişkilerimiz düzenli karşılıklı üst seviye ziyaretlerle gelişmektedir. 1957 yılında başlayan iki ülke arasındaki dostane ilişki bugün 60. yılına ulaşmıştır. Bursa olarak Kore'nin 60. yıl kutlamalarına kılıç-kalkan ekibimizle katıldık. Bu kardeşliğin ilelebet sürmesini diliyorum" diye konuştu.(Süleyman Aydın /İHA)