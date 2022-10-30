Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı' dehşeti! 151 kişi öldü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 'Cadılar Bayramı' kutlamalarında yaşanan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de ''Cadılar Bayramı'' kutlamasında dehşete düşüren izdiham yaşandı. Çıkan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

İzdihamın arasında kalanlardan bazıları, kurtulmak için çevredeki duvarlara tırmandı.

KALP KRİZİ VE BOĞULMA!

İtfaiye Teşkilatı Başkanı, hayatını kaybedenlerin çoğunun 20'li yaşlardaki kadınlar olduğunu kaydetti.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun kalp krizi geçirdiği veya boğulduğu aktarıldı.

Olayın ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk-Yeol yardımcılarıyla acil toplantı yaptı.

Facianın yaşandığı bölgeye giden Suk Yeol, ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

İZDİHAM NASIL YAŞANDI?

Güney Koreli yetkililer, izdihamın, kalabalığın arka tarafında olanların, dar bir sokakta, ön taraftakileri itmesi sonucu olduğunu belirtti.

Ancak henüz kesin bir sebep açıklanmadı.

Sosyal medyada, Cadılar Bayramı'nda dağıtılan şeker benzeri ürünlerin zehirli olduğu haberleri paylaşıldı.

Güney Kore yerel medyasında da, bölgedeki eğlence mekanına ünlü bir ismin gelmesi sonucu kalabalığın o yöne doğru akın ettiği belirtildi.