Güney Afrika Uluslararası Kick Boks Turnuvası
Milli sporcular, turnuvada 4 birincilik ve 5 ikincilik elde etti
03.10.2017 22:40:00
Güney Afrika Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda 9 milli sporcu dereceye girdi.
91 kilo low kick: Metin Yaşar
57 kilo K1 rules: Savaş Yüksel
Güney Afrika Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda 9 milli sporcu dereceye girdi.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güney Afrika'da Cape Town kentinde düzenlenen turnuvada Türk Milli Takımı, 4 birincilik ve 5 ikincilik elde etti.
Turnuvada derece yapan milli sporcular şöyle:
- 1. olan sporcular
81 kilo K1 rules: Rıfat Kaya
91 kilo K1 rules: Emre Yılmaz
91 kilo low kick: Metin Yaşar
57 kilo K1 rules: Savaş Yüksel
- 2. olan sporcular
+91 kilo full contact: İsmail Cengizhan Apaydın
65 kilo full contact: Canan Uzun
63,5 kilo K1 rules: İrfan Özbek
75 kilo K1 rules: Uğurcan Turan
81 kilo full contact: Yaşar Sara