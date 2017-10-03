03.10.2017 22:40:00

Güney Afrika Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda 9 milli sporcu dereceye girdi.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güney Afrika'da Cape Town kentinde düzenlenen turnuvada Türk Milli Takımı, 4 birincilik ve 5 ikincilik elde etti.

Turnuvada derece yapan milli sporcular şöyle:





- 1. olan sporcular





81 kilo K1 rules: Rıfat Kaya

91 kilo K1 rules: Emre Yılmaz

91 kilo low kick: Metin Yaşar



57 kilo K1 rules: Savaş Yüksel







- 2. olan sporcular





+91 kilo full contact: İsmail Cengizhan Apaydın

65 kilo full contact: Canan Uzun

63,5 kilo K1 rules: İrfan Özbek

75 kilo K1 rules: Uğurcan Turan

81 kilo full contact: Yaşar Sara