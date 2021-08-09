Gündüz gözüyle Yunanistan'daki yangın felaketi

İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak

10 farklı ilde eşzamanlı olarak çıkan yangınlara müdahale etmek amacıyla ilk günden itibaren çalışma gerçekleştiren İHH Afet Yönetim Birimleri’nin yangın söndürme çalışmaları tamamlanmak üzere. Ekiplerin, iyileştirme çalışmaları ise sürüyor.