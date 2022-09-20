Zafer Partili ismin yabancılara konut satışı yapmasına Zafer Partisi’nden yanıt geldi

Zafer Partili Genel Başkan Yardımcısı Salih Altun’un şirketlerinin yabancılara konut satışı yaptığı haberleri gündeme gelmişti. En büyük vaadi yabancıları göndermek olan partinin rütbeli bir mensubunun yabancılara konut sattığı iddiasına Zafer Partisi’nden yanıt geldi. İşte detaylar…

Zafer Partili Genel Başkan Yardımcısı Salih Zeki Altun'un yönetim kurulu üyesi olduğu Ofton İnşaat'ın yabancılara konut sattığı öne sürülmüştü. Ofton İnşaat'ın Araplara yönelik reklam filmi çekerek “Türk vatandaşlığına uygundur” vurgusu yaptığı video sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

En büyük vaatlerinden biri yabancı uyruklu olanları ülkelerine geri döndürmek ve bunu da “Zafer Turizm” aracılığıyla yapmak olan Zafer Partisi'nin STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcısı Altun'un böyle bir şirketi olması tepkilere neden olmuştu.

Zafer Partisi söz konusu olay ile ilgili açıklama yaptı. Paylaşılan açıklama yazısında şu ifadelere yer verildi: