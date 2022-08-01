Ümit Özdağ Şaman mı? Ümit Özdağ Gök Tanrı’ya mı inanıyor? Gökbörü nedir?

Zafer Partili Gençlik Kolları Başkanı’nın ses getiren açıklaması Ümit Özdağ hakkında yeni iddialara sebep oldu. Ümit Özdağ Şaman mı? Ümit Özdağ Tengrici mi?

Suriyelilere olan söylemleriyle sık sık gündeme gelen Ümit Özdağ hakkında yeni iddialar ve sorular ortaya çıktı. Zafer Partili Gençlik Kolları Başkanı'nın Gökbörü açıklaması sonrasında Ümit Özdağ'ın Tengrici olup olmadığı merak ediliyor. Ümit Özdağ Gök Tanrı'ya mı inanıyor?

Zafer Partili Gençlik Kolları Başkanı Emrah Atsız, ilginç bir açıklama yaptı. Emrah Atsız'ın “Gök tanrı inancımıza göre yeni Gökbörümüz Ümit Özdağ. 100 yıl önce Atatürk gelmişti. Şimdi yeni Gökbörümüz, yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ.” İfadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Ümit Özdağ Şaman mı?

Bu açıklamalardan sonra “Ümit Özdağ Gök Tanrı'ya mı inanıyor? Ümit Özdağ Şaman mı?” soruları merak ediliyor. Ancak Ümit Özdağ tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

Gökbörü ne demek?

Bu olaylar ile birlikte Gökbörü nedir sorusu araştırılıyor. Börü, Köktürkçe'de kurt anlamına gelir. Gökbörü ise gök yeleli kurt demektir. Gökbörü, bozkurtla ile aynı anlamdadır. Savaşçılığı ve savaş ruhunu, özgürlüğü, doğayı ve hızı temsil eder. Türk milletinin başına kötü bir iş geldiğinde, bir tehdit oluştuğunda Gökbörü ortaya çıkar ve rehberlik eder.