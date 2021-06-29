Tepkiler çığ gibi!.. Çocukların ses kaydı ortaya çıktı

Aile Bakanlığı'nın ardından bir açıklama da Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında Antalya ili Elmalı ilçesinde 2019 yılında gerçekleştiği iddia edilen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaanneleri tarafından, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiaları ile Balıkesir / Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ve şikayette bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanılmış ve çocuklara psiko sosyal destek verilerek çocuk izlem merkezinde beyanları alınmıştır.

Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.

Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020 tarihinde Mahkemesince sanıkların tutuklanmasına karar verilmiştir.

"TUTUKSUZ YARGILAMAYA İTİRAZ EDİLMİŞTİR"

Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.

Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir."

İSTİSMARI ÇİZİMLERLE ANLATMIŞLARDI

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞLARDI

Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadeleri ortaya çıktı:

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ÇIĞ GİBİ TEPKİ YAĞIYOR

Elmalı davasıyla ilgili olarak sosyal medyada futbol kulüpleri de paylaşımlarda bulundu. İşte gazetecilerden sade vatandaşa kadar bazı paylaşımlar...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.