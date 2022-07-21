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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması yarın İstanbul'da imzalanacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

42 Dakika Önce
2022-07-21 22:36:46
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması yarın İstanbul'da imzalanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek. AA

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