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TIMETURK / GÜNDEM / Sosyal medyada Mehmet Ceyhan’a sert tepki: ''#MehmetCeyhanYargılanmalı''

Sosyal medyada Mehmet Ceyhan’a sert tepki: ''#MehmetCeyhanYargılanmalı''

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın koronavirüs aşısının 6 aylık bebeklere dahi yapılması gerektiğini söylemesi sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.

1 Gün Önce
2021-10-13 09:20:41
Sosyal medyada Mehmet Ceyhan’a sert tepki: ''#MehmetCeyhanYargılanmalı''

Katıldığı bir canlı yayın programında Mehmet Ceyhan'ın “Biontech 5 - 11 yaş arası çocuklar için yeni bir aşı çalışmasına başladı destekliyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıt tepkilere neden oldu.

Koronavirüs aşısının 5 - 11 yaş arası çocuklara yapılmasını desteklediğimi belirten Mehmet Ceyhan Hatta 6 aylık çocuklara kadar aşılama yaşı indirilmelidir. İfadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan'ın bu sözlerine birçok Twitter kullanıcısı #MehmetCeyhanYargılanmalı hashtagi ile tepki gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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