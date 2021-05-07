Sosyal medyada Mehmet Ceyhan’a sert tepki: ''#MehmetCeyhanTutuklansın''
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın koronavirüs pandemisi ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.
Mehmet Ceyhan hakkında Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu, ekonomik ve psikolojik yıkıma neden olduğu gerekçesiyle terör suçlamasıyla Antalya Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde adından söz ettiren Ceyhan'a Twitter'da #MehmetCeyhanTutuklansın hashtagi ile çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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Deprem profları gibi korku ile insanları çıkarları uğruna yönlendiren bir muhalif !