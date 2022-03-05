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Son dakika gelişmesi: Erdoğan yarın Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı.

27 Dakika Önce
2022-03-05 13:00:00
Son dakika gelişmesi: Erdoğan yarın Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirdi.

 İbrahim Kalın, canlı yayında NTV'nin sorularını yanıtlıyor

Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtlayan Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu savaş derhal durdurulmalı ve müzakere masasına geri dönülmeli. Biz Türkiyeolarak cumhurbaşkanımız çok yoğun diplomasi yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızın yarın Putin ile görüşmesi olacak.

"Cumhurbaşkanımız yarın Putin'e Türkiye'de görüşme olabileceğini söyleyecek. Ateşkese şans verin, insani koridor oluşturalım. Bu savaş uzarsa hem Rusya için hem Ukrayna için bütün bölge için büyük bir yıkım olacaktır.''


Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna'yı Antalya Forumu'nda bir araya getirmek istediklerini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya getirmek istediklerini belirtmişti.

Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ADF'de bir araya gelmesine destek vererek, "(İki bakanın bir araya gelmesi) İyi bir şey. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey." dedi. Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla (Lavrov-Kuleba görüşmesi) gerçekleşirse tamamdır." ifadesini kullandı. .

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