Smart Enerji halka arz için onay aldı

Bu hafta yayınlanan SPK bülteninde 2 halka arza onay verildi. Bunlardan birisi de Smart Güneş Enerjisi oldu.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş. onaylı izahnamesi de bugün yayınlandı. Detayları haberimizde!

SMART ENERJİ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre talep toplama tarihleri 16-17-18 Mart (Çarşamba-Perşembe-Cuma) olarak belirlendi. Bu tarihlerde SMRTG işlem koduyla 09.00-17.00 saatleri arasında QNB Finans Yatırım MD ve TSKB konsorsiyum liderliğinde izahnamede açıklanan banka ve aracı kurumlardan talepte bulunabilecek.

DAĞITIM ŞEKLİ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Onaylı izahnamede yer alan bilgiye göre dağıtım şekli 1000 lot ve altı / 1001 lot ve üstü şeklinde ORANSAL. Açıklamaya göre ek pay satışı hariç 31.840.000 nominal değerli payların tahsisat oranları şu şekilde :

Bireysel Yatırımcı (1000 lot ve altı) : 6.368.000 lot (%20)

Yüksek Başvurulu Yatırımcı (1001 lot ve üstü) : 12.417.600 lot (%39)

Grup Çalışanları : 318.400 lot (%1)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcı : 12.736.000 lot (%40)

HALKA ARZDA FİYAT, PAY VE ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Smart Enerji pay adet fiyatı 14,00 TL ; dağıtılacak pay adeti de 25.500.000 lot sermaye artırımı, 6.340.000 lot ortak satışı ve 6.368.000 ek satış olmak üzere toplam 38.208.000 lot olarak planlanmıştır. Dağıtımı planlanan payların hepsinin satılması halinde de arz büyüklüğü 534.912.000 TL olacaktır. Arz gelirinin kullanılacağı alanlar şöyle;

Hücre Yatırımı (%30-35)

İşletme Sermayesi (%30-35)

Yeni Yatırımlar (%20-25)

Ar-ge ve Ür-ge Yatırımları (%3-5)

Girişim Firmalarına Yatırım (%3-5)

Dikey Entegrasyon (%2-3)

ŞİRKETİN SON 3 YILA GÖRE VARLIKLARI VE MALİ TABLOSU NASIL?

2019-2020 yılları ve 2021 yılı 3.çeyrek raporuna göre mali tablo sırasıyla şu şekilde :

Dönen Varlıklar : 334.871.701 – 500.880.569 – 570.977.117

Duran Varlıklar : 61.681.717 – 77.177.364 – 100.629.875

Toplam Varlıklar : 396.553.418 – 578.057.933 – 671.606.992

Kısa Vadeli Yükümlülükler : 290.704.008 – 439.247.657 – 500.860.948

Uzun Vadeli Yükümlülükler : 89.103.294 – 64.783.958 – 31.955.196

Özkaynaklar : 16.746.116 – 74.026.318 – 138.790.848

Brüt Kârı : 89.358.142 – 120.579.850 – 69.436.241

Faaliyet Kârı : 9.867.568 – 58.878.825 – 37.174.275

Dönem Kârı : 10.593.246 – 57.741.901 – 27.405.456

ÖNEMLİ TAAHHÜTLER NELER?

30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı

1 yıl boyunca pay satılamayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir. .