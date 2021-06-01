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Sedat Peker'den ''Kutlu Adalı'' açıklaması

Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker’in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı hakkında soruşturma başlatan savcılığa gittiğini duyurdu.

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01.06.2021 19:21:45
Sedat Peker'den ''Kutlu Adalı'' açıklaması

İstanbul Anadolu başsavcılığı Atilla Peker'in dilekçesi üzerine Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın 1996 yılında öldürülmesi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Peker, 23 Mayıs'ta yayınladığı 7'nci videosunda 1996'da dönemin içişleri bakanı Mehmet Ağar ve Özel Harekat'çı Korkut Eken'in talebi üzerine çözüm ve barış yanlısı Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmesi için kardeşi Atilla Peker'i görevlendirdiğini söylemişti.

Aynı gün Muğla'nın Fethiye ilçesinde ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Atilla Peker, savcılık ifadesinde, Eken'le birlikte Adalı'yı öldürmek üzere Kıbrıs'a gittiğini, Adalı'nın evinin çevresinde keşif yaptıklarını, cinayeti işlemeden geri döndüklerini, Eken'in daha sonra kendisine “Atilla biz Kıbrıs işini hallettik” diyerek Adalı'nın öldürüldüğünü söylediğini anlatmıştı.

Eken ise “Adalı'yı tanımıyorum. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım” demiş, o dönem Kıbrıs'a artan PKK faaliyetlerini araştırmak için Ağar'ın görevlendirmesiyle gittiğini, yanına Atilla Peker'i de aldığını söylemişti. Eken, devlet görevlisi olmayan Peker'i ‘devlet stratejisi‘ nedeniyle yanına aldığını ifade etmişti.

Peker, “Bir tripoda, kameraya yenileceksiniz!” cümlesini yazdığı tweet'inde şunları kaydetti:

“Kardeşim Atilla Peker Anadolu Örgütlü Suçlar Savcılığının daveti üzerine polislerin takibinde olarak yoldadır. Konu Kutlu Adalı cinayeti.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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