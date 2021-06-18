Sedat Peker’den ‘Deniz Poyraz’ tepkisi

Hakkında Organize Suç Örgütü kurmak ve yönetmekten yeni bir soruşturma başlatılan Sedat Peker, HDP İzmir İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için başsağlığı mesajı paylaşmasına tepki gösterenlere yanıt verdi.

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve Deniz Poyraz isimli genç kadını öldüren Onur Gencer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dünkü saldırının ardından Deniz Poyraz için başsağlığı mesajı paylaşan hakkında Organize Suç Örgütü kurmak ve yönetmekten yeni bir soruşturma başlatılan Sedat Peker, bu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi.

“Acaba utanmışlar mıdır?”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker, “Yasin Börü için başsağlığı mesajı diledin mi?” diyenlere “Sadece başsağlığı dilemedim, arayıp ailesini buldum, babası ile dost oldum. Yasin Börü'nün babasına: Yasin kardeşim hayatta olsaydı ufak kardeşlerinin bir evi olsun onlar o evde rahat yaşasınlar diye düşünürdü, Yasin kardeşimin adına küçük kardeşlerine bir ev alsam kabul eder misiniz dedim. Yasin kardeşimizin babası yüce gönüllülük yapıp ev alıp hediye etmemi kabul etti. Bu yazdıklarımı okuyan bazıları Yasin Börü için de başsağlığı dilediniz mi dedikleri için de acaba utanmışlar mıdır?” diye yanıt verdi.

Peker, 40 yaşından küçüklere seslendiği mesajlarını, “bunu ancak siz yapabilirsiniz. 40 yaşından büyük olanlardan yani bizden hiçbir şey olmaz. Psikolojinizi düzgün tutun, sakın oyunlara gelmeyin” diye noktaladı.





Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.