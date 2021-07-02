Sahabe Ebu Şeybe el-Hudri'nin türbesinin restorasyonu tamamlandı

Hz. Muhammed'in yakın arkadaşlarından ve süt kardeşi olduğu rivayet edilen, İstanbul'un fethinin öncü sahabelerinden Ebu Şeybe el-Hudri'nin, Eyüpsultan'daki türbesi ziyarete açıldı.

Restorasyonu tamamlanan türbenin açılış programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alparslan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

Vali Yerlikaya yaptığı konuşmada, "Burayı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın mihmandarlığında İstanbul Valiliği olarak restorasyonunu tamamladık. Şehrimizin, hemşerilerimizin istifadesine arz ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da Ebu Şeybe el-Hudri'nin sahih hadis rivayet eden sahabelerden bir tanesi olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Peygamber Efendimizin süt kardeşi olduğuna dair rivayetler var. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime validenin, annesi olduğu kabul ediliyor. 85-90 yaşlarında Peygamber Efendimizin İstanbul'la ilgili hadislerine nail olmak için 667'de başlayan ve iç sefere katılan sahabelerden birisidir. İslam tarihi kaynaklarında ilk sefere iştirak eden 50'den fazla sahabe arasında varlığını ve burada şehit olduğunu bildiğimiz iki sahabeden birisidir. Bu bölge sahabeler haziresi olarak kaynaklarda geçer. Çünkü savaşın olduğu bir bölge ve birçok sahabenin burada şehit olup, defnedildiği ifade ediliyor. Bu türbe, Eyüpsultan Türbesi gibi Fatih döneminde inşa ediliyor. 2. Bayezıd döneminde de devam ediliyor ve o dönemden beri Osmanlı İstanbul'unda en çok ziyaret edilen, çok hürmet edilen bir sahabe kabri olarak biliniyor. İnşallah tarihte olduğu gibi bundan sonra da burası çok ziyaret edilir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.