Roboski nedir? “Roboski katliamı” nerede yapıldı? Roboski olayı ne zaman oldu?

Gündeme gelen “Roboski katliamı” vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Siyasetçiler tarafından zaman zaman gündeme getirilen Roboski nedir? Roboski olayı nedir? “Roboski katliamı” nerede yapıldı?

Siyasetçiler tarafından gündeme getirilen Roboski olayı nedir? Roboski nerede? “Roboski katliamı” ne zaman yapıldı? İşte Roboski hakkında detaylı bilgiler…

Roboski Katliamı olarak bilinen Uludere Operasyonu, 28 Aralık 2011 tarihinde gecesinde gerçekleşti. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde Türk Hava Kuvvetleri tarafından F-16 savaş uçaklarıyla düzenlendi.

Roboski'de kaç kişi öldü?

Düzenlenen operasyon sonrasında 34 kişinin öldüğü tespit edildi. Olayda ölenlerin 28'i Encü ailesine mensuptu, Servet Encü ise olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Türkiye resmî mercileri tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda ölenlerin Irak'tan Türkiye'ye mazot ve sigara getiren Kürt kökenli vatandaşların oluşturduğu bir kaçakçı kafilesi olduğunu belirlendi.

Roboski'de neden saldırı oldu?

Genelkurmay Başkanlığı tarafından olay sonrası yapılan açıklamada saldırı için tespit edilen grubun PKK'nın kullandığı yolları kullanması nedeniyle vurulmasına karar verildiğini belirtti.

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