PTT’de dev veri ihlali: 38 bin kişinin kimlik bilgileri ele geçirildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) aktardığına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) kayıtlı 38 bin kişinin verileri yetkisiz kişilerce ele geçirildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda (PTT) veri ihlali gerçekleştirildiğini bildirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK) konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

Zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişim sağlandığı,

Yetkisiz kişiler tarafından, anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin, 3.2 gb veri tabanı yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildiğinin iddia edildiği,

İhlalin 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 30.08.2022 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgiler olduğu,

İhlalden yaklaşık 38.000 kaydın etkilendiği,

İhlal ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu