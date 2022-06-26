Ortaylı Almanya'daki Türklere: Alman münevveri olmakla mükellef değilsiniz, bunu yapmayın

Almanya'nın Köln kentinde yapılan Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı'nda konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Türkçeyi muhafaza edin ve başta İngilizce olmak üzere başka Avrupa dillerini öğrenin' dedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki genel merkezindeki çalıştayda, Avrupa'da yaşayan Türk gençlerine seslenen Prof. Dr. Ortaylı, "Türkçeyi muhafaza edin ve başta İngilizce olmak üzere başka Avrupa dillerini öğrenin." dedi.

Ortaylı, "Almancanın ve Alman kültürünün bir mazisi vardır. Onlar için 19. asır hatta iki harp arası devir muhteşemdir. O dönemde tüm bilimler Almancaydı ama artık tıpta, mühendislikte Almanca konuşulmuyor." ifadelerini kullandı.

Gençlere hitap eden Prof. Dr. Ortaylı, şunları kaydetti:

"Vatanımız siz gençlerimizden bir şey bekliyor. Anadolu'dan koptunuz, memleketimizden. Dönmek zorunda da değilsiniz, alışkanlığınız neyse ona devam edeceksiniz. Unutmamanız gereken çok şey, Türkiye'nin bir parçası olduğunuzu hatırlamak. Döner kebap yemekle, bozayı özlemekle olmuyor. Bu memleketin problemlerini dünyaya haykıracaksınız. Siz burada Alman münevveri olmakla mükellef değilsiniz, bunu yapmayın. Sovyetler Birliği'nde yaşayan Türkler gibi değilsiniz. Burası Almanya, burada çok şey öğrenilir, çok şey yapılabilir, açık bir ülke. Almanya'ya açılmış biri değil, dünya adamı olmanız önemli. Dünya adamı olmak için de önünüzdeki bilgisayarın yazım sistemini gözden geçireceksiniz. Dilinizin İngilizce olması gerekiyor. Bugün 3,5 milyon insan Avrupa'nın hiçbir ülkesinde asimile edilmez, bu mümkün değil."