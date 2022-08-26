Naci Aslan kimdir? Mv. Naci Aslan nereli? Naci Aslan hayatı

Eski AK Parti Milletvekili olan Naci Aslan’ın CHP’ye geçtiğini öğrenen vatandaşlar Naci Aslan’ın hayatını araştırıyorlar. Peki Naci Aslan kaç yaşında, aslen nereli? İşte Naci Aslan kimdir sorusunun yanıtı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kurduğu ve yönettiği Doğu Masası çalışmaları kapsamında partisine katılan, 22'nci Dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Naci Aslan'a rozetini taktı.

Naci Aslan CHP'ye katıldı

Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyaretinin ardından, bu ilden partiye katılımlar arttı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz'ın ardından 22'nci Dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Naci Aslan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Bu haberin ardından Naci Aslan'ın hayatı merak ediliyor.

Naci Aslan kimdir?

1946 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Naci Aslan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirdi. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde Lisans tamamladı.



Ağrı Naci Gökçe lisesinde matematik öğretmeni ve müdür başyardımcısı görevini yapan Aslan, Ağrı Ticaret Lisesi Müdürü, Eğitim Fakültesinde öğrenim görevlisi olarak çalıştı ve serbest müteahhitlik yaptı.



3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) listesinde Ağrı Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. .