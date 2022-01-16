Mustafa Sandal'dan Sezen Aksu'ya destek: #mustafasandalhaddinibil tepkisi

Şarkıcı Mustafa Sandal, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısındaki 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleriyle sosyal medyada tepki toplayan Sezen Aksu'ya destek çıktı.

Türk pop müziğinin popüler isimlerinden olan Sezen Aksu yeni şarkısıyla sosyal medyanın gündeminde.

"Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı yeni şarkısını çıkaran Aksu'nun şarkı sözleri binlerce kullanıcının tepkisini topladı.

DİNİ DEĞERLERE HAKARET

Şarkıda Adem ile Havva'ya ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle birçok kişi sanatçıya tepki gösterdi. Aksu, sözleri kendisine ait olan şarkıda 'Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...' ifadelerini kullandı. Bu tepkiler sonrası kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi Twitter gündeminin tepesinde yer aldı.

Sosyal medyada Sezen Aksu'ya tepkiler yükselirken şarkıcı Mustafa Sandal destek çıktı. Sandal, paylaşımında, ''Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.'' ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu'ya destek veren Mustafa Sandal için Twitter'da #mustafasandalhaddinibil etiketi açıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.