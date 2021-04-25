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Kütahyalı: Bitay isimli kripto para borsasından da korkunç şikayetler geliyor

Thodex ardından Vebitcoin şirketlerinin faaliyetlerini durdurmasından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, 'Bitay' isimli bir paradan söz ederek, kendisine şikayetler geldiğini açıkladı.

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Google News - Timeturk
25.04.2021 15:51:42
Kütahyalı: Bitay isimli kripto para borsasından da korkunç şikayetler geliyor

Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor. Thodex hakkında soruşturma başlatılırken, MASAK da hesapların bloke edildiğini duyurdu. Öte yandan Vebitcoin adlı şirket de faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Futbol yorumcusu ve Güneş Gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bitay isimli kripto para borsasından da korkunç şikayetler geliyor bana. Yine paralar çekilemiyor ve ortada muhatap yok. Üçüncü thodex vakası olabilir. Durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da bildirdim şimdi. Hemen ilgilendi. MASAK da bitay olayını şimdiden incelemeye almalı."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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