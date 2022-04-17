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Kılıçdaroğlu: Hrant Dink'in gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı

Hrant Dink Vakfını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hrant Dink'in, rahmetlinin tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı' dedi.

29 Dakika Önce
2022-04-17 12:39:17
Kılıçdaroğlu: Hrant Dink'in gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini de beraber yapacağız." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Şişli'deki vakfı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu burada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı karşıladı.

Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink ile görüşen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İktidara geldiklerinde bazı karanlık güç odakları ile mücadele edeceklerini, daha sonra mağdurlarla helalleşeceklerini anlatmak için vakfa geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz, bunu hak etmiyoruz. Hepimiz huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Birliğimiz buna bağlı, huzura bağlı. Beraber yaşamak, beraber gülmek, yeri gelirse beraber ağlamak, beraber kucaklaşmak, sevgiyi büyütmek... Bütün hedefimiz, bütün amacımız bu olmalı. Bunun için buraya geldim." diye konuştu.

Karanlık mihraklarla mücadele etmenin ve daha sonra helalleşmenin temel hedeflerinin olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hrant Dink'in, rahmetlinin tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı. Eğer siz 'Karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim' diye yola çıkıyorsanız gerçek katillere ulaşmalısınız ve onları bulmalısınız. O zaman bu toplumda biz helalleşme düzeyine gelmiş oluruz, helalleşebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Bütün hedefim bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak"

Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in "Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık" şeklindeki sözlerini de anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"O derin karanlığı sorgulamazsak, üzerine gitmezsek, çetelerle, yeraltı dünyasıyla iş birliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız ve devletin içine çöreklenen o kişileri, devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman biz bu ülkede huzuru sağlarız. Benim bütün hedefim bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Eğer bir miras bırakacaksak bu güzel ülkeye o mirasım sevgi olacak ve barış olacak. Sevgi ve barış ile hep birlikte kucaklaşacağız. Bizi kabul ettiği için Rakel hanıma çok teşekkür ederim. Acılarını biliyorum, yaşadığı acıların farkındayım. Az önce de ifade ettim, eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini de beraber yapacağız. Bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip burada helalleşmeyi sağlayacağız." .

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