'Kılıçdaroğlu bombayı Meral Hanım’ın kucağına bıraktı'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı adaylık çıkışını değerlendiren Milliyet yazarı Melih Aşık, 'Seçime 1.5 yıl kala Millet İttifakı cephesinde sıkıntı başladı' yorumunda bulundu.

Melih Aşık'ın Milliyet gazetesinde bugün yayımlanan, “Ya ben, ya ben!" başlıklı makalesindeki Kılıçdaroğlu ile bölümü şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek bir cümleyle bombayı Meral Hanım'ın kucağına bıraktı.

Nasıl mı?

Önceki gün Candaş Tolga Işık'la yaptığı röportajda “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?” sorusuna, “İttifak kabul ederse bir sorun yok” diyerek.

Kemal Bey iki hafta öncesine kadar çeşitli platformlarda bu soru sorulduğunda, “Bu bizim ittifaka bağlı. Onlarla oturup karar vereceğiz” diyordu.

Adaylık kararını ittifaka bırakıyordu.

İttifakın Kemal Bey'i aday gösterme eğiliminde olmadığını iki hafta önce İyi Parti Genel Sekreteri Koray Aydın:

- Kazanma riski olan bir adayı kabul etmeyiz, sözleriyle gayet açık biçimde ifade etmişti.

Meral Hanım'ın gönlü Ekrem İmamoğlu'ndaydı.

Kemal Bey bu defa farklı bir çıkış yaptı.

İttifakı kendi adaylığını kabul yönünde sıkıştırdı.

İttifak önünde iki yol kaldı: Kemal Bey'in adaylığını kabul etmek veya etmemek.

Kemal Bey Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarına adaylık yolunu daha önce kapatmıştı.

Bu defa kendisi dışındaki muhtemel isimlere de yolu kapattı.

İyi Parti ya Kemal Bey'in adaylığını (istemeden de olsa) kabul edecek.

Ya da ittifak dağılma sürecine yönelecek.

Seçime 1.5 yıl kala Millet İttifakı cephesinde böyle bir sıkıntı başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.