Kartal Tibet’in üvey oğlu Civan Canova kimdir?

Yeşilçam filmlerinin usta aktörü Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 tarihinde, kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeniyle öldü. Ölümünün ardından çok önemli bir detay ortaya çıktı. Kartal Tibet’in ölümü üzerin Civan Canova sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üstüne çekti. Peki, Civan Canova Instagram hesabında ne paylaştı? Civan Canova Kartal Tibet’in üvey oğlu mu?

Tarkan filmlerinden tanıdığımız Türk oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı olan Kartal Tibet Yeşilçam'ın en değerli sanatçıları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında ölen oyuncu sevenleri üzdü. Birçok ünlü isim sanatçı hakkında paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de Civan Canova'ydı. Canova, sosyal medya hesabı üzerinden “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notunu paylaştı. Bu paylaşımdan sonra Civan Canova ve Kartal Tibet'in arasında bulunan bir aile bağı ortaya çıktı. İşte merak edilen haberin detayı…

Kartal Tibet kimdir?

Kartal Tibet 27 Mart 1939, Ankara'da dünyaya geldi. 1 Temmuz 2021'de İstanbul'da 82 yaşında hayatını kaybetti. Tarkan, Tosun Paşa, Tarkan: Viking Kanı, Tarkan: Gümüş Eyer gibi projelerde yer alan Tibet, Kemal Sunal'ın başrolde olduğu 56 film çekti. Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Kanat ve Kumru adlı iki çocukları oldu.

Civan Canova kimdir ve Kartal Tibet'in üvey oğlu mu?

Civan Canova, 28 Haziran 1955 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet Civan Canova'nın öz annesidir. Civan Canova'nın babası tiyatro yönetmeni Mahir Canova babasıdır. Annesi Gündüz Sencer babasından boşandıktan sonra 1963 yılında Kartal Tibet ile evlenmiştir. Civan Canova, ilkokulu tamamladıktan sonra 1966 yılında ortaokul kısmından itibaren yatılı olarak okuduğu Ankara TED Ankara Koleji'nden 1973 yılında mezun oldu. 1973 yılında puanı Ankara Üniversitesi İktisatı tuttuğu için oraya yazıldı iki ay sonra okulu bıraktı.

1974 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde okumaya başladı. Aynı sene çekilen Yılmaz Güney'in “Arkadaş” filminde sinema hayatına başladı. 1978 yılında Konservatuvarın Tiyatro bölümünden mezun olarak İstanbul Devlet Tiyatrolarında çalışmaya başladı. 1981 yılının Eylül ayında Burdur'da 4 aylık kısa dönem askerlik yaptı. Civan Canova, 10 Haziran 1998 tarihinde tiyatro ve sinema sanatçısı Açelya Akkoyun ile evlendi. 5 Haziran 2002 tarihinde boşandı.

Civan Canova'nın film ve dizileri nelerdir?

2014 - Her Sevda Bir Veda (dizi)

2012 - F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan(sinema)

2012 - Karadayı : Uluç Bayraktar (dizi)

2011 - 2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - Avukat Kadir (dizi)

2010 - Sensiz Yaşayamam : Özer Kızltan - Mummer (dizi)

2010 - 72. Koğuş : Murat Saraçoğlu - Katil Hilmi (sinema)

2008 - Sınıf (dizi) : Metin Günay - Şeref (dizi)

2008 - Ay Işığı (dizi) : Taylan Biraderler - Yıldırım Duman (dizi)

2007 - Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - (dizi)

2007 - Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - Nazım Tahsin / Narkotik Nazım (dizi)

2006 - Eve Dönüş : Ömer Uğur - İşkenceci Polis (sinema)

2006 - Esir Kalpler : Taner Akvardar - Ekrem Akerman (dizi)

2005 - Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça (dizi)

2004 - Gece Yürüyüşü - Cüneyt (dizi)

2003 - Ömerçip : Zeki Alasya - Celal (sinema)

2000 - Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - Celal Kıraç (dizi)

1997 - Sır : Ali Özgentürk -(sinema)

1996 - 80. Adım : Tomris Giritlioğlu - Sedat (sinema)

1995 - Bizim Aile : Sema Okay - Ataç (dizi)

1995 - Sokaktaki Adam : Biket İlhan - (sinema)

1990 - Yalancı Şafak : Osman Sınav - (dizi)

1986 - Acı Lokma : Temel Gürsu - Ömer (sinema)

1986 - Hırsız (film) : Zafer Par - (sinema)

1983 - Yıkılan Gurur : Temel Gürsu - Naci (sinema)

1982 - Berduşlar : Temel Gürsu - Kenan (sinema)

1981 - Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - Fatih (sinema)

1981 - Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - (sinema)

1977 - Nehir : Şerif Gören - Engin (sinema)

1974 - Arkadaş : Yılmaz Güney - Halil (sinema)

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