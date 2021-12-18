Kars-Erzurum kara yolunda kaza: 3 ölü
Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
2021-12-18 20:01:00
Iğdır-Ankara seferi yapan 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde devrildi.
Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı." dedi.
Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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