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TIMETURK / GÜNDEM / Kars-Erzurum kara yolunda kaza: 3 ölü

Kars-Erzurum kara yolunda kaza: 3 ölü

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

35 Dakika Önce
2021-12-18 20:01:00
Kars-Erzurum kara yolunda kaza: 3 ölü

Iğdır-Ankara seferi yapan 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde devrildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı." dedi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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