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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü.

27 Dakika Önce
2021-08-14 15:11:28
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

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Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığı habere göre, çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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