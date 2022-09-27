Jale İnan kim, mesleği ne? Jale İnan eserleri, çalışmaları neler? Türk kadını Jale İnan'ın başarıları

Google tarafından ana ekrana (doodle) taşınan Türk kadını Jale İnan’ın hayatı ve başarıları merak ediliyor. Google Doodle’da Jale İnan’ı gören vatandaşlar arama motoruna Jale İnan kimdir, kaç yaşında? sorusunu yazıyorlar. Peki Jale İnan aslen nerelidir? Jale İnan neyi icat etmiştir? Jale İnan'ın yaptığı hizmetler neler? Jale İnan neden öldü, mezarı nerede? İşte başarılı Türk kadını Jale İnan ile ilgili detaylar…

Google Doodle'da başarılı Türk kadını Jale İnan'a yer verildi. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu olan Jale İnan'ın Doodle'da yer alması hayatının araştırılmasına neden oldu. Google'da Jale İnan'ı gören vatandaşlar Jale İnan kim, nereli? merak ediyorlar. Peki, Jale İnan kaç yaşında vefat etti, neden öldü? Jale İnan ne icat etti? Jale İnan başarıları neler? gibi sorular araştırılıyor. İşte detaylar…

Jale İnan kimdir? Jale İnan biyografisi

1 Şubat 1914 tarihinde İstanbul'da; müzeci ve arkeolog Aziz Ogan ve Mesture Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelir. Jale İnan, Erenköy Kız Lisesi'nde lise öğrenimini tamamlar. İnan, henüz daha küçük yaştan itibaren arkeolog olan babasının iş gezilerine katıldığı için arkeoloji ile de tanışmış olur.

Arkeolojiye merak salan İnan, Aleksander von Humboldt Vakfı'nın burs desteği ile 1934 yılında Almanya'ya arkeoloji eğitimi için gider.

Jale İnan hangi üniversiteleri bitirir?

1935-1943 yılları arasında klasik arkeoloji bilim dalında lisans ve doktora eğitimini Berlin ve Münih üniversitelerinde tamamladı. 1943 yılında ise Prof. Dr. Rodenwalt'ın yanında doktorasını tamamlar ve ülkesine dönüş yapar.

Jale İnan eşi kim?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Kürsüsü'nde Prof. Dr. Clemens Emn Bosch'un asistanı olarak görev yapan Jale İnan, lise yıllarında tanıştığı Mustafa İnan'la 1944 yılında evlendi. Ertesi yıl tek çocukları Hüseyin dünyaya geldi.

Jale İnan çalışmaları neler?

1946 yılında İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nün kurulması çalışmalarına katıldı ve bu kürsünün ilk asistanı olup Prof. Dr. Arif Müfid Mansel'in asistanlığını yapmaya başlayan Jale İnan, Arif Müfid Mansel'le birlikte Türk Tarih Kurumu adına Antalya'da Side antik kenti kazısına, ertesi yıl Perge antik kenti kazısını başlattı.

1953 yılında doçent, 1963 yılında profesör oldu. Mansel'in ardından 1974-1980 yılları arasında Side, 1975-1987 yılları arasında Perge kazılarına başkanlık etti. Kazılar sırasında Side Roma Hamamı'nın Side Müzesi'ne dönüşmesi için çaba sarf etti. 1975 yılında Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nün Başkanı oldu ve bu görevini 1983 yılına kadar sürdürdü.

İnan, Side ve Perge'deki kazıların dışında 1970-1972 yılları arasında Kremna (Bucak, Burdur) ve 1972-1979 yılları arasında Pampfilya Seleukeiası (Manavgat) antik kentlerinde kurtarma kazıları gerçekleştirdi.

Kaleme aldığı kitaplar Anadolu'nun Roma ve Erken Bizans dönemi portreciliği konusundaki başvuru eserleri arasında yer aldı. 1991 yılında Side'deki Apollon Tapınağı kazısı ve onarımı için çalışmalar düzenlendi.

İnan, 1992-1993 yıllarında Perge tiyatro kazılarını da gerçekleştirdi. 1995 yılında ise yaptığı çalışmalarda gösterdiği azim ve başarı nedeniyle Türkiye Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi olarak seçildi.

Jale İnan neden öldü?

Jale İnan son dönemlerde bir müddet parkinson hastalığıyla mücadele etti. Ancak 2001 yılında hayatını kaybetti. Geride birçok eser bırakan Jale İnan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.