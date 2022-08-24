İstanbul’da yağmur mu yağacak? İstanbul’da dolu yağacak mı? Saat kaça kadar yağmur var? AKOM'dan yağmur uyarısı

İstanbul’daki kapalı hava nedeniyle vatandaşlar İstanbul’da yağmur yağacak mı araştırıyorlar. İstanbul'da dolu mu yağacak? İstanbul’da ne kadar yağmur yağacak? Yağmur saat kaça kadar? İşte 24 Ağustos hava durumu ile ilgili detaylar…

İstanbul'daki sıcaktan bunalan vatandaşlar bugün kapalı havaya uyandılar. Gökyüzünde bulut yoğunluğunun fazla olması nedeniyle yağmur yağacağı düşünülüyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul'a yağmur hakkında açıklama geldi. MGM İstanbulluları yağmur ve dolu için uyardı! İstanbul'a yağmur yağacak mı? Dolu mu yağacak? İstanbul'da hava durumu nasıl? İşte detaylar…

24 Ağustos İstanbul hava durumu

İstanbul'da güneşli havalardan sonra bulutlu havanın olması İstanbulluları bir nebze olsun ferahlattı. AKOM'dan uyarı geldi! Peki İstanbul'da yağmur mu var? İşte İstanbul hava durumu ile ilgili açıklama:

AKOM, öğle saatlerinde İstanbul sağanak uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 13.00'dan itibaren İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.

Saat kaça kadar yağmur olacak?

İstanbul'da yağmur yağışının Saat 22.00'a kadar etkili olması beklenirken bazı bölgelerde de dolu yağışının da olacağı uyarısı verildi.

AKOM tarafından yapılan açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istenirken, ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabileceği belirtildi.