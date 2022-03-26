İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Gemiler uzaklaştırıldı
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor.
2022-03-26 12:22:30
Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki teknelerin uzaklaştırıldığı belirtiliyor.
Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi.
Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti. .
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