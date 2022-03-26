İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Gemiler uzaklaştırıldı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor.

Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki teknelerin uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti. .