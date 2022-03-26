DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İngiliz analist: Ukrayna'daki Rus işgal stratejisi başarısız oldu
Avrupalı liderler rubleye neden karşı?
2022 MSÜ sınavı yarın mı, ne zaman, saat kaçta?
2022 İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta, hangi gün?
İstanbul Boğazı'nda mayın iddiasına açıklama var mı?
Muharrem İnce'den Halk TV'ye hodri meydan
PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Bridgerton 3. sezon ne zaman başlayacak? Bridgerton üçüncü sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Gemiler uzaklaştırıldı
1461 Trabzon FK - Sivas Belediyespor maçını canlı izle! CANLI İZLE
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert ''baraj'' yanıtı!
Başbakan Kurti'den Kosovalı Sırplara çağrı
Aziz yeni bölümde neler olacak? Aziz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Vanspor FK - Çorum FK maçını canlı izle! CANLI İZLE

TIMETURK / GÜNDEM / İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Gemiler uzaklaştırıldı

İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Gemiler uzaklaştırıldı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor.

1 Saat Önce
2022-03-26 12:22:30
İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı! Gemiler uzaklaştırıldı

Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki teknelerin uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi.

Başlıksız-1_102

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş