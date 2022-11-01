Instagram hesabı askıya alındı | Instagram'a ne oldu, instagram çöktü mü?

Instagram hesabı askıya alındı | Birçok kullanıcı instagram hesaplarına giriş yapamadığını, hesaplarındaki takipçilerin de azaldığını belirten açıklama yaptı. Peki ama instagram'a ne oldu, instagram çöktü mü? İşte detaylar...

Instagram hesabı askıya alındı. Birçok kullanıcı instagram hesaplarına giriş yapamadığını, hesaplarındaki takipçilerin de azaldığını belirten açıklama yaptı. Peki ama instagram'a ne oldu, instagram çöktü mü? İşte detaylar...

Instagram hesabı askıya alındı

Birçok kullanıcı dünya genelinde Instagram'da sorun yaşadığını dile getirmeye başladı. Özellikle iPhone cihazlarda yaşanan bu durum, Instagram'a girişlerde de problem çıkardı.

iPhone telefonlarda ınstagram'a giriş yapıldığında hata veriyor ve kullanıcı direkt olarak dışarı atılıyordu. Kullanıcı tekrar hesaba girmek istediğinde ise hesap askıya alınıyordu.

Instagram'dan açıklama

Instagram açıklama yaptı. Açıkalmada, "Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz” sözlerine yer verdi.

Instagram'a ne oldu, instagram çöktü mü?

Instagram konu ile ilgili açıklama yaptı. Instagram çökmedi fakat sistemde yapılan bir inceleme problem yaşanmasına neden oldu.