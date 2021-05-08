İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor

​​​​​​​Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’da namaz kılan Müslümanlara dönük saldırısı Siyonist İsrail’in İstanbul Konsolosluğu önünde protesto edilecek.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Sosyal medya hesabından “İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'da başlattığı saldırıları protesto etmek amacıyla İstanbul'daki tüm kardeşlerimizi Filistin ve Türkiye bayraklarıyla İsrail konsolosluğu önüne davet ediyoruz.” açıklaması yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.