Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri’ndeki milli proje bilgilerinin para karşılığı sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya dair dikkat çeken bilgiler paylaştı

Orakoğlu'nun “Casuslar İHA VE SİHA'lara ait çok gizli bilgileri İsrail'e mi sattılar?” başlıklı yazısından ilgili bölüm;

TÜRKİYE CASUSLARIN HEDEF ÜLKESİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri'ndeki milli proje bilgilerinin para karşılığı sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, çetenin çok önemli projeleri, ihalelerle ilgili bilgileri ve İHA, SİHA'lara ait bilgileri özel firmalara aktardığı bilgisi yer aldı.

İLGİNÇ AİLE BAĞLARI

MİT ve Emniyet, geçmiş haftalarda bir operasyon gerçekleştirerek SSB'deki gizli bilgileri sızdıran casusluk ve rüşvet şebekesini çökertmişti. 2018'de SSB'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan ve şebekenin başı olduğu belirtilen Yusuf Hakan Özbilgin'in yanısıra 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer 4 kişiden biri olan Emre Alp Durmaz ve ailesinin derin bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEKİ ADAMI

Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan Emre Alp Durmaz'ın babası Mehmet Durmaz. Baba Durmaz, İsrail merkezli 2 önemli silah firması olan İsrael Aerospace Industries (IMI) ve İsrael Aircraft Industry'nin (IAI) Türkiye temsilciliğini yapıyor. IAI firması Türkiye'ye bir türlü verim alınamayan HERON'ları satan firma olarak biliniyor. Mehmet Durmaz'ın adı M60 tanklarının modernizasyonu ile ilgili süreçte gündeme gelmişti. Bülent Ecevit hükümeti döneminde 170 adet tankın modernizasyonu işi Durmaz'ın temsilciliğini yaptığı IMI şirketine verilmişti.

ÇALINAN GİZLİ BİLGİLER İSRAİL'E Mİ GİTTİ

Bu ihale aynı zamanda bitik durumdaki İsrail firmasını batmaktan kurtarmıştı. Durmaz'ın bu anlaşmada da etkin rol oynadığı ifade edilmişti. Türkiye'deki önemli bir savunma kuruluşunun kurucuları arasında da yer alıp daha sonra ayrılan Mehmet Durmaz'ın, Gezi olaylarına ilişkin yargılanan Osman Kavala ile yakın ilişkide olduğu ifade ediliyor. İşte böyle derin bağları olan Mehmet Durmaz'ın oğlunun casusluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınması, savunma sanayiine ilişkin çalınan gizli bilgiler İsrail'e mi gitmiş olabilir endişesini de beraberinde getirdi.

12 MİLYON AVRO ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında toplam 12 milyon avro ele geçirildiği, bunun yaklaşık 4,5 milyonunun (45 milyon lira) eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'den çıktığı öğrenildi. Şüphelinin evinde 1,5 milyon avro (15 milyon lira), kiralık kasasında da 3 milyon avro (30 milyon lira) bulundu. Şüphelilerin rüşvet çarkını ortaya koyan tapeleri de soruşturma dosyasına girdi. Tapelere göre Özbilgin'in, Durmaz'ın firmasının SSB ile olan bir ihale dosyasını incelediği, ihale öncesinde eksikliklerin giderilmesi için yol gösterdiği, bunun karşılığında zarf içerisinde para aldığı ortaya çıktı. Savunmasına ulaşılan Özbilgin, evinde çıkan yaklaşık 1,5 milyon avronun (15 milyon lira) şüpheli Emre Alp Durmaz'a ait olduğunu iddia etti. Durmaz'ın parayı aracında unuttuğu için emanet olarak evinde tuttuğunu ileri sürdü.

Casusluk olayında İsrail'deki bazı firmalarının temsilcisi olan Mehmet Durmaz, Gezi'de yargılanan ve halen tutuklu bulunan Osman Kavala ile derin ilişkileri arasında FETÖ var mı yok mu? Siz ne dersiniz?

YeniŞafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.