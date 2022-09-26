İcra müdürü ile işletmeciye 'rüşvet' ve 'şantaj' tutuklaması

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İcra Müdürü Eda Ateş (37) ile yediemin otoparkı ve kafeterya işletmecisi Emre Getmez(29), 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet' ve 'şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İcra Müdürlüğü'nde, 'görevi kötüye kullanma' ve 'rüşvet' iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sırasında İcra Müdürü Eda Ateş ile yediemin otoparkı işletmecisi Emre Getmez'in kaymakamlıkta çalışan memur S.A.'ya, bazı kişilerin kaymakamlık bünyesinde işe alınmaları için kaymakama baskı kurması için 'şantaj' yaptığı belirlendi. Soruşturmanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla Şarköy İcra Müdürü Eda Ateş, yediemin otoparkı işletmecisi Emre Getmez ve otopark çalışana R.T.'yi gözaltına aldı.

'SES KAYITLARIM OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

İfadesine başvurulan memur S.A., İcra Müdürü Ateş ile 3-4 ay süren bir arkadaşlıklarının olduğunu ve kendisini kafeterya da işleten Emre Getmez ile tanıştırdığını söyledi. Kafeteryasına gittiği Getmez'in kendisine, 'Eda'nın elinde senin 3 tane ses kaydın var. Bana dinlettirdi. Ayrıca Eda'nın esrar kullandığı görüntüleri de var. Sana şantaj yaparsa kullan' dediğini anlatan S.A., "Bana ilçede bir kıraathanede kumar oynandığını ve kaymakama söyleyip bu kıraathaneyi kapatılmasını iletmemi söyledi. Bir süre sonra Emre Getmez'in işlettiği otoparka gittiğim de orada bulunan R.T., beni 'Senin görevlendirmeni geri' çekeriz' diye tehdit etti. Ardından, Emre'nin icrada bir sürü dosyası varken Eda'nın işleri hızlandırması için ondan 1000 TL istediğini ve onu da haftasında verdiğini söyledi. Hatta bunun kameraların altında verdiğini söyledi. Ancak ne zaman verdiğini bilmiyorum" dedi.

İcra Müdürü Eda Ateş'in kendisine kaymakam ile ilişkisi bulunduğu yönünde imalarda bulunduğunu ifade eden S.A., "Eda bana 'Elimde mesajlar var. Emre bu mesajları benden almış kocana gösterirse ne yapacaksın? Emre'nin dediğini yap, yapmazsan ortalık çok karışır' dedi. Ben ondan sonra bu kişilerle ilişkimi kestim" diye konuştu.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Şarköy İcra Müdürü Eda Ateş de ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. S.A., asla tehdit ve şantajda bulunmadığını söyleyen Ateş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Sunduğunuz yazışmalarda ben hiç kimseden para almadım. Kimseyle rüşvet pazarlığı yapmadım. Ben daireye gelen herkese yardımcı olurum. Bu konuda da asla para almam. Ben samimiyetine güvenerek Emre Getmez ile sohbet ettim. Ben Görevimi kötüye kullanmadım. Ben rüşvet karşılığı kimseni işini takip etmedim, iş takibi yapmadım. Yediemin ile aramda hiçbir şekilde usulsüz işlem yapmadım, kesinlikle rüşvet almadım. Ben uyuşturucuyu hayatımda kullanmadım, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'İNSANİ DUYGULARLA YAPTI'

Şarköy'de yediemin otoparkı ile kafeterya işleten Emre Getmez de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kaymakamlığa iş başvurusunda bulunduğunu ancak uyuşturucu kullandığı iddiasıyla kabul edilmediğini söyleyen Getmez, "Eda Ateş ile S.A.'nın aralarında sorun olduğunu biliyordum. S.A. benim işime taş koymuştu. Eda'dan daha önce S.A. ile yazışmaları sildiğim için istedim. Amacım S.A.'nın nasıl bir kadın olduğunu ortaya çıkarmaktı. Asla kaymakama şantajda bulunmadım. İcra Müdür Yardımcısı Eda Ateş ile rüşvet pazarlığında bulunmadım. Ben kendisi ile 3 aydır samimiyim, aramızda bir gönül ilişkisi bulunmaktadır. Benim bir miktar kredi borcum var. Yazışmalarda sorduğunuz 'Eda 15 bin lira para istiyor' yazışması 'Baban para vermezse böyle söyle' diyerek benim babamdan para almak amacı ile söylediği bir sözdür. Ancak babam böyle bir para vermedi. Bunlar yalnızca insani duygular ile yaptı hiçbir karşılık beklemedi" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Ateş, Emre Getmez ile R.T., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlikte Eda Ateş ile Emre Getmez, tutuklanırken, R.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA