İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, mayıs ayında düzenlenen terör operasyonlarında 10 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamaları şöyle:

Mayıs ayında yapılan operasyonlarda 81 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu.

Mayıs ayında düzenlenen terör operasyonlarında 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Toplam 358 mafya tipi organize suç örgütü çökertilmiştir. 2021 yılında 223 operasyonla 903 şahıs tutuklanmıştır.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında 2 bin 310 kişi tutuklanmıştır. 3 Mayıs'ta 356 kilogram eroin ele geçirilmiştir. 19 Mayıs'ta Hakkari'de 117 kilogram eroin ele geçirilmiştir.

KADES UYGULAMASINI 2 MİLYON 308 BİN 296 KİŞİ İNDİRDİ

Mayıs ayında maalesef 19 kadın hayatını kaybetti. Bu konuda pek çok tedbir alıyoruz, bu adımlardan en önemlilerinden biri olan KADES uygulamasını 2 milyon 308 bin 296 kişi indirmiş olup uygulama ile bugüne kadar 142 bin 961 ihbar alınmıştır.

2020-2021 yılların ilk 5 ayları değerlendirildiğinde kapkaç olaylarının yüzde 5 azaldığını görüyoruz. 9 bin 169 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılmıştır. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklanmıştır.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN SAYISI

Düzensiz göçle mücadelemiz de devam etmektedir. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 442 bin 571, yine güncel olarak kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 675 bin 485'tir.

Dohuk'ta Peşmerge'ye tuzak

Öte yandan Dohuk'ta PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmergenin öldüğü bildirildi.

IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Dohuk'ta PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge'nin öldüğünü duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.