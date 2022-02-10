Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan çark etti! 'Özür dilerim, hata benim'

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Kıbrıs'ın Kuvai Milliyesi olarak bilinen Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik 'illegal ve suikastçı' nitelemesine gelen eleştirilere yanıt vererek, 'Orada hata benim. Başka bir kelime bulmalıydım.' dedi. Arslan, ayrıca TMT için hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diledi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, dün canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı (TMT) hedef alan açıklamalarda bulunmuş, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti.

Ayşenur Arslan, kamuoyundan yükselen tepkiler karşısında bugünkü programda geri adım atarak şunları söyledi:

"Dünkü programdan önce başlayan bir mesele var. Ben, Falyalı meselesinde Falyalı kendisini 'Biz kaç kuşak TMT'nin parçasıyız' diyordu. TMT nedir bilmeyenler olacak TMT nedir dedim. İllegal dedim, durdum bir yarı illegal yapı olduğunu söyledim. İllegal denilince bunun Türkiye'de kelime haznesi sınırlanmış insanlardaki algısı farklı herhalde. Orada hata benim. Başka bir kelime bulmalıydım. Mesele şu, elbette illegal olacak. Yeraltı mukavemet teşkilatı. Tıpkı İstiklal Savaşı'ndaki gibi. 1976'nın başında Kıbrıs'taydım. Yeni bitmişti harekat. Saray otelde kaldım. Saray otelin bütün duvarları delik deşikti. Terasında kum torbaları daha duruyordu. Benim Kıbrıs'taki Türklerin ne yaşadığından haberim olmadığını zannediyor, onların yanında olmadığımı düşünüyor olabilir misiniz? Türk mukavemet Teşkilatı'nın neye karşı nasıl kurulduğunu, adadaki Türkleri korumak için nasıl örgütlendiğini, kimlerin canı pahasına görev aldığından haberdar olmadığımı zannediyor olabilir misiniz? Değil efendim, hiçbiri değil.

Orada benim söylediğim illegal, yarı illegal bir teşkilat. Bunu ben arada sırada, herhalde yapmamam lazım diye düşünüyorum bir belgesel olsa bu ya da sırf tarih konulu bir program olsa ben açayım TMT nasıl kuruldu... Türklere yönelik soykırım boyutundaki cinayetlerden bahsedelim ama daracık zamanlarda bunlara hiç girmemek lazım ben onu anladım. Özellikle TMT için hayatını kaybedenlerin ailelerini incittiysem özellikle onlardan özür diliyorum. Çünkü asla söz konusu değil onları incitmek benim ne haddime zaten. Ben orada başka bir şey söyledim. Biliyorum dert başka. Dert orada çekecekler ipi oradan, Ayşenur Arslan'a olta atacaklar oradan Halk TV'ye bir şey getirecekler. Umarım kamuoyu ve siyaset buna izin vermez." .