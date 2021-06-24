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Günlük koronavirüs tablosu açıklandı... Vaka sagısı 6 binin altında

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti

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24.06.2021 19:50:36
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı... Vaka sagısı 6 binin altında

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 498 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 752 oldu, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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