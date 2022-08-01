Ethem Sancak hangi partiye geçti? Ethem Sancak Vatan Partisi’ne mi katıldı?

AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak hangi partiye geçti? Ethem Sancak Vatan Partisi’ne üye olacak mı? İşte Ethem Sancak’ın yeni partisi…

“Erdoğan'a aşığım” sözleriyle gündeme gelen Ethem Sancak'ın yeni partisi hangi parti? Ethem Sancak hangi partiye geçti? İşte Ethem Sancak'ın üye olduğu parti…

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ‘Türkiye'nin güvenliği ve NATO' konferansında yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak, partisinden istifa etmişti. Peki Ethem Sancak hangi partiye katılacak? Ethem Sancak'ın yeni partisi hangisi?

Ethem Sancak'ın üye olacağı parti

AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak'ın katılacağı parti belli oldu. Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Ethem Sancak, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.00'de Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi'nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de katılacağı basın toplantısıyla Vatan Partisi'ne katılımını açıklayacak.

Öte yandan Sancak'ın, 3 gün önce Moskova'da Rusya Federasyonu devlet yöneticileriyle Soçi öncesi yaptığı temaslar hakkında bilgi vereceği de belirtildi.