Eşinden ayrılan Hilal Kaplan’dan mahremiyet talebi

Eşi Süheyb Öğüt’ten boşandığını doğrulayan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “İki çocuk sahibi bir anne olarak mahremiyetimize saygı gösterilmesi ‘insan olan’ herkesten bekliyorum” dedi.

­TIMETURK­­­| HABER MERKEZİ

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Süheyb Öğüt'ün anlaşmalı bir şekilde Temmuz ayında tek celsede boşandıkları öğrenildi.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile akademisyen Süheyb Öğüt'ün temmuz ayında Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşma sonucunda sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Hilal Kaplan'ın eşinden herhangi bir nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.

15 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları var.

Hilal Kaplan'dan açıklama

Hilal Kaplan, boşanma haberlerinin medyaya yansımasının ardından haberi doğrularken, "Ortada dinen bir haram veya hukuken bir yanlış olmadığına göre gerisinin kamuoyunu ilgilendiren bir yanı yoktur. İki çocuk sahibi bir anne olarak mahremiyetimize saygı gösterilmesi ‘insan olan' herkesten bekliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" yazdı.

"Aldatma" iddialarına tepki gösterdi

Odatv'ye tepki

Odatv'de "Süheyb Öğüt'ün eşini aldattığı iddiası"na yer verilmesi üzerine Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Soner Yalçın ve Toygun Atilla katıksız ahlaksızlardır. Eski eşim ahlaken tertemiz bir insandır. Ne dinen bir haram ne de hukuken bir yanlış durum yok. 'İnsan olan' mahremiyete saygıyı bilir ama siz insan değilsiniz. Köpeği olduğunuz 'Nuh'a da bunu böyle iletin.

Tipik Odatv taktiği. İftirayı at, yayılmasını bekle, sonra haberi sil. Odatv'nin iftira haberini kullanan herkese karşı tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım." .