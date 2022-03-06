Erdoğan - Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 11'inci gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklamıştı. "Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyen Kalın, "Somut adım atılması için daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yok" diye konuşmuştu.

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