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'Erdoğan garip gureba babası...Hayat pahallılığına çara bulmak için çırpınıyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin derdiyle dertlenen bir lider. Garip gureba babası. O nedenle fiyat artışlarından dolayı büyük bir acı yaşadığını hissediyorum. Çare bulmak için çırpınıyor' dedi.

58 Dakika Önce
2022-02-18 10:28:42
'Erdoğan garip gureba babası...Hayat pahallılığına çara bulmak için çırpınıyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Selvi, hayat pahalılığına ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin derdiyle dertlenen bir lider. Garip gureba babası. O nedenle fiyat artışlarından dolayı büyük bir acı yaşadığını hissediyorum. Çare bulmak için çırpınıyor" düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşı korumak için samimi bir çaba gösterdiğini belirten Selvi, şunları kaydetti:

"Fiyat artışları karşısında vatandaşı korumak için asgari ücrette yaptığı artış, gıdada da KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e çekilmesi, elektrik tarifesinin meskenlerde 150 kilovat saatten 210 kilovat saate yükseltilmesi, gübrede sağlanan yüzde 30'luk indirim. Elbette ki ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bu alınan tedbirlerle sıkıntının tamamen ortadan kalkması söz konusu değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan samimi bir çaba gösteriyor.

Dün de AK Partili belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapmaları yönünde talimat verdi. AK Partili belediyeler yüzde 7 indirim yaparken, Ekrem İmamoğlu suya yüzde 90-175 arasında zam yapılmasını istedi. Normalde halkçı bir belediyenin AK Partili belediyelerden daha çok indirim yapması gerekmez mi? Suyu yüzde 23 zamlı satacağınıza tam aksine AK Partili belediyenin iki katı indirim yapmanız gerekmez mi?" .

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