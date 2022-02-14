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''Elektrik indirimi çarşamba günü açıklanacak''

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, elektrik faturalarına ilişkin indirimin çarşamba günü duyurulacağını söyledi.

1 Saat Önce
2022-02-14 09:52:58
''Elektrik indirimi çarşamba günü açıklanacak''

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, elektrik indirimi hakkında, "Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak" ifadesini kullandı.

Selvi, konuya ilişkin yazdığı geçen haftaki yazısında "Sayılarının 4.5-5 milyon olduğu tahmin edilen dar gelirli vatandaşlarımızın aydınlatma ve ısınma giderleri için hesaplarına doğrudan nakdi yardım yapılması düşünülüyor" bilgisini paylaşmıştı.

Selvi bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre önce yazdığımız KDV indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Gıdada KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Bu arada gübre fiyatlarındaki yüzde 30 indirim hak ettiği kadar tartışılmadı ama çok önemli. Şimdi sırada elektrik faturalarındaki indirim var. Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak." .

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