Eczane grevleri ne zaman bitiyor? Eczaneler ne zaman açılacak? Eczacılar grevde mi?

Eczane grevleri ne zaman bitiyor? Eczacılar, fiyatlar için yapılan düzenlemelere iyileştirme yapılmadığı takdirde greve gideceklerini açıkladı. Peki ama eczacıların grevi ne zaman biter? Eczaneler ne zaman açılacak? Eczacılar grevde mi? İşte detaylar..

Eczacılar, fiyatlar için yapılan düzenlemelere iyileştirme yapılmadığı takdirde greve gideceklerini açıkladı. Peki ama eczacıların grevi ne zaman biter? Eczaneler ne zaman açılacak? Eczacılar grevde mi? İşte detaylar..

Eczacılar grevde mi?

Sözcü'nün haberine göre; eczacılar için ilaç fiyat kararnamesi talepleri karşılamadığı için, düzenleme yapılmadığı takdirde greve girecekleri belirtildi.

Eczane grevleri ne zaman bitiyor?

Eczacılar için kar oranlarını belirleyen ilaç fiyat kararnamesinin açıklanması, birçok eczacıyı sevindirmedi. Güncellemenin eczacıların taleplerini karşılamadığı belirtildi. Bu talebe uygun düzenlemenin yapılmadğı taktirde eylem yapılacağı belirtildi.

Eczacı kar oranı ne kadardı?

İlaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı kârı yüzde 25'ten yüzde 28'e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16'dan yüzde 18'e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12'den yüzde 13'e çıkarıldı.