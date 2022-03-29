Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün başlıyor

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna ve Rusya heyetlerinin bugün İstanbul'da yüz yüze yapacakları müzakerelerde.

Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da. Ukrayna Rusya'nın müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek. Bu tarihi toplantı ile ilgili zaman ayrıntısı netleşti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek toplantının başlangıç saat 10.30 olarak duyuruldu

ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakerelerine ilişkin şunları söylemişti:

'Herkesin tahrik peşinde koştuğu günlerde biz taraflara her fırsatta barışın tesisini telkin ettik. Bugün de her iki tarafın da hakkaniyetine, samimiyetine, dostluğuna güvendiği yegane ülke olarak barış yolunda en çok çabayı gösteren ülke durumdayız. Nitekim savaşan ülkeler arasındaki en üst düzey temas olan Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da yapıldı. Ateşkes ve barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul'da tekrar bir araya geliyor. Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin de olumlu bir istikamette seyrettiğini söyleyebilirim.' .