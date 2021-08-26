Dogecoin: 1 milyar liralık dolandırıcılık iddiası

Kripto para dünyası, Thodex vurgununun ardından bu kez de Dogecoin dolandırıcılığıyla gündemde. Dogecoin madenciliği adı altında sistem kuran Turgut V. ve beraberindekilerin, bin 500 kişiden yüksek kar vaadiyle topladığı 1 milyar TL'lik Dogecoin ile kayıplara karıştığı iddia edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen dev soruşturma kapsamında Turgut V.'nin de aralarında bulunduğu 3'ü örgüt lideri olmak üzere 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mağdurlardan Türkmenistanlı Ecem Ashyrova, 10 milyon TL zararı olduğunu söyleyerek, "Herkes mağdur oldu, ben daha çok mağdurdum. Hiçbir şekilde ekmek param dahi kalmamıştı. Bütün paramı yatırım için kullanmıştım. Adam sistemi kapattıktan sonra intihara kalkışan arkadaşlar oldu" dedi.

Kripto para dolandırıcılarının bu kez kurdukları "Dogecoin Mining" adlı sistem üzerinden yatırımcılarına 40 günde yüzde 100 kâr vaat ederek yüzlerce kişiyi sisteme çektiği iddia edildi. Zoom üzerinden sürekli paneller düzenleyen dolandırıcılar, Telegram üzerinden kurdukları grupla da yatırımcılarla sürekli irtibat halinde olduklarından güven kazanmış oldular.

İlk 3-4 ay boyunca sistemden düzenli olarak kâr sağlayan yatırımcılar ile birlikte her geçen gün yatırımcı sayısı çoğaldı, daha yüksek miktarlarda yatırımlarda bulunuldu. Sistemin bir anda kapandığı öne sürülürken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan Dogecoin ile birlikte Turgut V. ile diğer dolandırıcılara ulaşılamadı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.