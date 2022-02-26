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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşlarına bilgilendirme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara yolu geçişlerinde istifade edebilecekleri güncel bilgileri paylaştı. Öte yandan Ukrayna'dan tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı

34 Dakika Önce
2022-02-26 12:06:31
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşlarına bilgilendirme

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelerin, Ukrayna'dan ayrılarak kara yoluyla Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kara sınır kapılarındaki uygulamalarının güncellendiğini belirtti.

Buna göre, Ukrayna'dan kara yoluyla ayrılacak Türk vatandaşları, sınır kapılarından Polonya, Moldova ve Slovakya'ya pasaport veya kimlik kartlarıyla vizesiz geçebilecek.

Türk vatandaşları, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'a ise pasaportla yine vizesiz girebilecek.

Bulgaristan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya, Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşlarından PCR testi ve Kovid-19 aşı sertifikası istemeyecek.

Öte yandan, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Ukrayna'dan kara yoluyla ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik ülkesinin uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Matis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının vizesiz, PCR testi olmadan Ukrayna'dan Macaristan'a girebildiğini belirterek, "Bizim yüzümüzden hiçbir Türk vatandaşının hayatı tehlikede olmayacak." ifadesini kullandı.

Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından tahliyesine başlanan aralarında iş insanlarının da bulunduğu 5 otobüslük kafile Romanya sınırına ulaştı.

Ülkenin farklı bölgelerinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen Türk vatandaşları, kara yoluyla dün akşam saatlerinde Romanya'ya hareket etti.

Kiev'den yola çıkan iş insanlarını taşıyan 2 otobüs ile farklı kentlerden hareket ettiği öğrenilen 3 otobüs, Romanya sınırına yakın bölgede bir araya geldi.

Otobüsler verilen molanın ardından sınıra hareket etti. Romanya sınırı yakınında yaklaşık 20 kilometreye ulaşan araç kuyruğu dikkati çekti.

Bölgeden gelen görüntülerde sınır kapısına da ellerinde valizleriyle yüzlerce insanın yığıldığı görüldü.

Ukrayna'da mahsur kalan iş insanlarından Join Turizm Ortağı Süleyman Güler, AA muhabirine, sınır kapısında yoğunluk olduğunu, işlemlerin birkaç saat sürebileceğini tahmin ettiklerini aktararak Romanya'dan kara yoluyla İstanbul'a hareketlerinin planlandığını dile getirdi.

 

 

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