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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.

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31.05.2021 19:58:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl maçlar seyircisiz oynandı. İnşallah önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı ümit ediyoruz. Basketbolda Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlere armağan etmesini de şahsım ve milletim adına çok önemli görüyorum. Ayşe Begüm Onbaşı kızımı da arayarak tebrik ettim. Başarılarının devamını diledim. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcuları şahsım ve milletim adıma tebrik ediyorum.

Pek çok yerde hala inşaatları süren hızlı tren hatlarımızda devreye girdiğinde, Türkiye ulaşımda çığır açacaktır. Deniz yolu taşımacılığında da dev projelşeri ülkemize kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı açarak bu alanda da çığır açacağız. Ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyrouz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların hayırlı olamsını temenni ediyorum.

Bizim inşa edeceğimiz daha çok yolumuz var. Sultan Alparslan'ın bin yıl açtığı yolda, Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbu lsurlarına iktiği sancağın gölgesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in öncülüğünde ilerlemeye devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında ülke gündeminde başlıklarla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptık. ABD'li iş adamları ile toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme konusundaki kararlılığını bildirdik.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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