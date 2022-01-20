DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak fotoğraf ve imza
Çocukların müstehcen fotoğraf çeken sanığa görülmemiş ceza
Konut kredisi düştü mü? Ev kredisi banka faizi ne kadar oldu? Güncel banka kredi faiz oranları
Selfie'lerini NFT olarak sattı, zengin oldu
MEB’den öğrenciler uyarı! Süre uzatıldı
Seçmeli ders süresi uzatıldı mı? Seçmeli ders seçme son gün ne zaman?
Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne ''Osman Kavala'' yazısı
İstifa edeceği ileri sürülen TÜİK Başkanı sessizliğini bozdu
Dünyanın en büyük telefon üreticisi belli oldu: Samsung tahtını kaptırdı
Mardin hava durumu (20 Ocak – 18 Şubat)
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ne kadar? (SSK, Bağ-Kur)
TKP'li Kemal Okuyan: Ortaklığı mümkün görmedik
Öğretmen, Polis, Hemşire ek zam farkı ne kadar? Ek zam ne zaman yatacak?
Altında flaş hareket
RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

TIMETURK / GÜNDEM / Çocukların müstehcen fotoğraf çeken sanığa görülmemiş ceza

Çocukların müstehcen fotoğraf çeken sanığa görülmemiş ceza

Aydın'da küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip, müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek tehdit eden Serkan Aydın'a rekor ceza verildi.

10 Dakika Önce
2022-01-20 10:23:56
Çocukların müstehcen fotoğraf çeken sanığa görülmemiş ceza

Aydın'da ikamet eden Serkan Aydın (37), sosyal medya üzerinden farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip, müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

16 Şubat 2011'de bir ailenin şikayetiyle ortaya çıkan olayın ardından Aydın gözaltına alındı. İfadesinde kimseyi tehdit etmediğini, fotoğraf ve görüntüleri çocukların kendi rızasıyla gönderdiğini söyleyen Serkan Aydın serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren savcılık, Aydın'ın bilgisayarında müstehcen fotoğrafları bulunan 29 kız çocuğunu daha tespit etti. Serkan Aydın hakkında Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

11 YIL SONRA SONUÇLANDI: 110 YIL HAPİS, 668 BİN LİRA PARA CEZASI

11 yıl sonunda dava sonuçlandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan Serkan Aydın'a cinsel taciz, şantaj, hakaret ve müstehcen görüntüleri bilgisayarına depolamak suçlarından her mağdur için 6 ay ile 8 yıl arasında değişen oranlarda toplam 110 yıl hapis, yine her mağdur için 4 bin lira ile 140 bin lira arasında değişen toplam 668 bin lira para cezası verdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme ayrıca Serkan Aydın için yakalama kararı çıkardı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş