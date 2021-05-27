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CHP'lilerin “#hazırız” kampanyasının hedefi ne?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Fransa İslam’ı” çıkışını yorumlayan Haşmet Babaoğlu, Batı medyasında ‘Paris, Pekin'i mi örnek alıyor?’ şeklinde soruların gündeme geldiğine dikkat çekti. Babaoğlu ayrıca CHP’lilerin ‘#hazırız’ etiketli sosyal medya kampanyasını değerlendirirken Türkiye’deki atmosferin Haziran ayında ‘yakıcı’ olacağını ileri sürdü. Babaoğlu’nun yazısından bir bölüm…

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27.05.2021 13:07:48
CHP'lilerin “#hazırız” kampanyasının hedefi ne?

Global 28 Şubat'ın pilot ülkesi

Hatırlarsınız, Fransa Cumhurbaşkanı her fırsatta "Fransa'da İslam'ın yeniden yapılandırılacağı"ndan söz ediyordu.

2018'in Aralık ayında da Sarkozy tarafından kurulan Yüksek İslam Konseyi'ni yeniden güçlendirerek düğmeye basmış oldu; arkası da çığ gibi geldi.

Şimdi durup düşünelim.

Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmünü konuşuyoruz ya...

Oradaki uygulamaya Pekin ne ad veriyor?

Yeniden yapılandırma...

Kamplara götürülen Müslüman Türklere ne uygulanıyor?

Yeniden eğitim...

İşte tam da bu yüzden son haftalar bazı Anglosakson dergilerinde "Paris, Pekin'i mi örnek alıyor?" soruları sorulmaya başlandı.

Bu süreç üzerine daha çok konuşuruz...

Lakin şunu not edeyim...

Bu yıl net biçimde anlaşılmaya başlandı ki, Fransa'nın İslamofobisi (Malum bu kavramın gerçeği anlatma konusunda çok yanıltıcı olduğu, düşmanlığın politik dinamiklerini sakladığı konusunda ısrarlıyım) artık doğrudan Türkofobiye doğru evrilmeye başladı.

Şu an Fransa'daki Türk dernekleri baskı altında.

Ancak esas hedef Türkiye.

NEYE HAZIRLAR?

CHP'nin etkili ve yetkili isimleri geçenlerde sosyal medyada "Hazırız..." mesajlarıyla dikkati çekmeye çalıştılar.

Belli ki, yine bir ajans işiyle karşı karşıyayız.

Artık bunlara gülüp geçmemek gerek.

Memleket yönetemeyecek nitelikte adamlar neye hazır olabilirler?

Ortalığı karıştırmaya...

Hegemonlar karşısında ceket ilikleyen eski Türkiye hayallerini köpürtmeye...

Biden'a işve yapmaya hazırlar.

Eh, bunu bilmiyor muyuz, diyeceksiniz.

Haklısınız ama yine de hafife almamalı.

Haziran yakıcı bir ay olacak.

Gündem yoğun.

Bu tayfa kafaları bulandırmamalı!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Ahmet kurt

15 Temmuz da olduğu gibi bizde hazırız hodri meydan

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