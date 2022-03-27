'Bu kadar kısa sürede Boğaz'a ulaşması imkansız nasıl geldiği araştırılmalı'

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, İstanbul Boğazı'na geldiği ileri sürülen mayınlarla ilgili konuştu. Gürdeniz, mayınların bu kadar kısa sürede Boğaz'a gelmesinin imkansız olduğunu söyledi. Gürdeniz, 'Ukrayna savaş suçu işleyen ülke konumuna düşebilir' dedi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınla ilgili olarak, “Ukrayna savaş suçu işleyen ülke durumuna düşebilir. NATO'nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu bu gerekçeyle boğazda konuşlanabilir” dedi.

“BU KADAR KISA SÜREDE BOĞAZ'A ULAŞMASI İMKANSIZ”

Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar'a konuşan Gürdeniz, "Mayının ortalama hızı iyimser bir varsayımla, fırtınaya ve daimi akıntılara bağlı olarak saatte 0.5-1 Knot yani 1 deniz mili olsa bile, yaklaşık 322 mil mesafeyi ancak 26 günde katedebilir. Bu kadar kısa sürede Boğaz'a ulaşması imkânsız. Bu mayının nasıl buraya geldiği iyi araştırılmalı.”değerlendirmesini yaptı.

NATO'YA İZİN VERİLMEMELİ

Mayının Ukrayna'dan gelmesi durumunda Ukrayna'nın savaş suçu işleyen ülke durumuna düşeceğini belirten Gürdeniz şu ifadeleri kullandı:

“Mayın tehlikesi nedeniyle Boğazların kapanması, Günde üç milyon varil Rus petrollerini taşıyan tankerlerin ticaretini engelleyecek. Dolaylı Rus ambargosu olacak. NATO'nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu bu gerekçeyle Boğaz'da konuşlanabilecek. Ancak Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. Maddesini yürürlüğe koyduğundan hiçbir savaş gemisinin Boğaz'dan geçmesine izin vermeyecektir, vermemelidir. Türk-Rus ilişkilerini de hedef alma potansiyeli olan bu sorunu Türkiye kendi çözmeli.” .