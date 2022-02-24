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Beştepe'deki kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı harekat sonrasında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Zirvesi'ni acil topladı.

3 Saat Önce
2022-02-24 09:47:11
Beştepe'deki kritik toplantı başladı

RUSYA'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekat sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Zirvesi toplantı kararı aldı.

Toplantı saat 11.00'de Beştepe'de başladı. NATO çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir görüşme gerçekleştirmiş, Ukrayna'dan da yardım çağrısı gelmişti. Türkiye'nin atacağı adımlar kritik öneme sahip.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılamadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir görüşme gerçekleştirmiş, Ukrayna'dan da yardım çağrısı gelmişti. Türkiye'nin atacağı adımlar kritik öneme sahip. .

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